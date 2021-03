[SPOILER] - Judith rencontre ses demi-sœurs !

Xavier a convié Chloé et Judith à un pot dans son appartemment. Lorsque ces dernières arrivent, Camille et Maud sont agréablement surprises de constaster que leur nouvelle amie Judith est la fille de la copine de leur père. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.