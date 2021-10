[SPOILER] - Judith surprend Alex et Chloé en train de...

Alex et Chloé ont craqué, ils ont couché ensemble ! Mais Judith arrive au même moment et les surprend. Alex a juste le temps de sortir par la fenêtre pour se cacher… Tout nu ! Mais comment Judith va-t-elle réagir quand elle va apprendre ça ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.