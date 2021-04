[SPOILER] - Jules découvre la liaison de Charlie et Gabriel !

Inquiet pour Charlie, Gabriel décide la confronter au sujet du test de grossesse et se dit prêt à la soutenir quoi qu’elle décide. Charlie le rassure, il n’a pas à s’en faire car elle n’est finalement pas enceinte. Jules surprend la conversation et tombe des nues ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.