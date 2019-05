[SPOILER] – Jules fait une découverte très dangereuse !

Jules s’introduit en cachette sur le lieu de travail de Bilel. Sur place, il y fait une dangereuse découverte… L’adolescent découvre un mystérieux sac dans lequel se trouvent des armes à feu. Il vole un revolver qu’il cache dans son sac à dos. Au même moment, Bilel et Virginie entrent et le découvrent avec surprise. Jules est agressif et s’en va. Bilel est rassuré de voir que le sac est encore là… Vont-ils se rendre compte qu’une arme manque ? Contre qui va-t-il s’en servir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.