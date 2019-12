[SPOILER] - Jules règle ses comptes avec Noor

Noor a simulé une crise d’appendicite à Jules pour que la police puisse l’arrêter. Son plan a fonctionné, Jules est de retour à Sète, a été intercepté par Martin et ne peut plus quitter la ville. De retour au lycée, l’ado tombe nez à nez avec Noor et entre dans une colère noire contre la jeune fille : « Je veux plus jamais entendre parler de toi ». Noor voulait le protéger mais elle va surement le regretter…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.