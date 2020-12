[SPOILER] - #KANNA : Les retrouvailles !

Vous en rêviez, elle l’a fait : Anna Delcourt est revenue poser ses valises à Sète ! Pour le plus grand plaisir de Karim, qui s’est fait beau comme un prince pour l’accueillir comme il se doit. L’emblématique couple #KANNA est de retour et n’est pas prêt de se quitter. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.