Karim et Anna se retrouvent une nouvelle fois pour discuter de leur situation. Pour Anna, il n'est pas question d'aller plus loin, Karim est en couple et elle ne veut pas faire de mal à Chemsa, la nouvelle copine de Karim. Au pied du mur et prêt à tout pour récupérer Anna, Karim lui livre un secret qui pourrait bien mettre en danger Chemsa…