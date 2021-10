[SPOILER] - Karim frappe Jim !

Jim, en train de boire un verre avec son avocate, provoque Karim au Spoon. Ses provocations ne s'arrêtent pas et vont de plus en plus loin, il cherche à le pousser à bout en l'insultant. Au moment où Jim se met à parler d'Anna, Karim ne peut se contrôler et le frappe brutalement au visage.