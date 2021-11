[SPOILER] - Karim sera mort dans 48h !

L’arrivée de Karim en prison inquiète beaucoup Georges et Martin. Il n’a pas été mis à l’isolement et il est la cible de tous les prisonniers. Il est en danger ! Ils doivent trouver une solution pour l’aider ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.