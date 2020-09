[SPOILER] - Karim retrouve Nina

Nina est toujours en danger dans les mains de ses ravisseurs. Lou commence à penser qu’elle est morte mais Karim est persuadé que sa fille est toujours en vie. Ses dernières recherches et son investissement lui permettent de retrouver la trace d’Éric et du lieu où pourrait se trouver Nina ! Il entame alors une négociation avec le ravisseur de sa fille, prêt à mourir… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.