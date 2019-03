[SPOILER] – L’état d’Arthur se dégrade dangereusement…

À l’hôpital, Sandrine et Laurence apprennent une triste nouvelle. Marianne et Victoire sont formelles, l’infection nosocomiale qu’Arthur a contractée à la suite de son accident est sérieuse. Son état est très préoccupant. Malheureusement, un traitement médicamenteux pourrait ne pas être suffisant… Le staphylocoque doré est une infection grave et mortelle. Il va certainement devoir se faire opérer de toute urgence. En danger de mort, Arthur va-t-il s’en sortir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.