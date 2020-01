[SPOILER] - La boulette de Manon !

Manon souhaite faire une confession à Charlie : Luke pue. Sans pincettes, Manon tente en effet d’expliquer à son amie qu’elle ne supporte plus l’odeur de son frère. Luke traverse actuellement une période compliquée et se laisse aller à la procrastination, même pour la douche ! Seulement Manon ne s’est pas rendu compte que Luke était juste à côté et vient d’entendre cette discussion peu aimable à son égard. Le jeune ado n’avait vraiment pas besoin d’entendre cela alors qu’il est au plus mal… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.