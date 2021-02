[SPOILER] - La cellule de Morgane vandalisée !

Morgane et Justine sont raccompagnées dans leur cellule et découvre avec stupeur qu’elle a été dégradée. En effet, une insulte transphobe a été inscrite sur le mur pendant leur absence. Déjà consternée, Morgane l’est encore plus en constatant que la gardienne n’en a rien à faire ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.