[SPOILER] - La chambre de Rebecca vandalisée !

Rebecca découvre un chaos terrifiant en arrivant dans sa chambre d'hôtel. Tout est sans dessus dessous. On a même gribouillé ses photos. Elle retrouve même un petit cercueil sur son lit et un mot écrit sur son miroir…