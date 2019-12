[SPOILER] - La chaos de Noël

Leila vient d’apprendre à Aurore qu’elle est au courant de sa relation passée entre elle et Samuel. Pour Aurore, gênée par la situation, pas question de maintenir le diner de Noël initialement prévu. Elle souhaite également que cette décision vienne de Leila pour ne pas éveiller les soupçons. Une volonté qui exaspère Leila et le ton monte rapidement entre les deux femmes… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.