[SPOILER] - La contre-enquête d'Aurore !

Ces derniers jours Aurore a un mauvais pressentiment. Elle sent que quelque chose cloche, qu’un élément a été oublié dans l’enquête du meurtre de Dafné. Elle décide alors de mener l’enquête de son côté. Une décision qui n’est pas au gout de Nadine, qui a demandé à Martin qu’Aurore arrête cela. Il en faut plus pour décourager la policière. Elle s’est rendue chez Dafné et vient de trouver une preuve qui pourrait tout faire basculer. Martin risque d’avoir bien des surprises en visionnant la vidéo amenée par Aurore… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.