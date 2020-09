[SPOILER] - La déclaration d'Arthur à Sofia

Suite aux aveux de Charlie, le lycée sait désormais que toute cette histoire de sextape n’était que pur mensonge. Arthur profite donc de la situation pour se confier à Sofia. Il tient à s’excuser une nouvelle fois et tente de recoller les morceaux. Cet événement a considérablement nui au bien-être et à la réputation de la jeune fille. Sofia trouvera t-elle la force de pardonner à Arthur ? . Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.