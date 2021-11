[SPOILER] - La déclaration de Jahia à Jordan !

C'est au tour de Jahia de déclarer sa flamme à Jordan. Elle lui a écrit un poème pour lui exprimer ses sentiments. Les deux tourtereaux se retrouvent enfin et n'ont plus peur d'afficher leur amour au grand jour !