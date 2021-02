[SPOILER] - La déclaration d’Isam à Manon !

Manon a surpris Betty dans la chambre d’hôpital d’Isam et préfère s’en aller. Isam la rattrape dans le couloir et affirme qu’il ne se passe rien entre lui et Betty : c’est Manon qui lui plait. Manon et Isam finissent par s’embrasser, sans savoir que William les observe au loin… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.