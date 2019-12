[SPOILER] - La demande de Martin à Virginie

Au cours d’une discussion professionnelle au commissariat, Martin a une grande demande à faire à Virginie. Bien décidé à ne pas se laisser abattre par les derniers événements et toujours fou amoureux de Virginie, Martin lui propose d’emménager ensemble et avec Jules… Si Virginie accepte ce sera certainement une décision lourde de conséquences pour sa relation avec son fils Jules ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.