[SPOILER] - La faute professionnelle de Georges !

Coup de théâtre, Rémy va sortir de prison ! La cause ? Un vice de procédure de Georges, qui n’a pas respecté le délai pour prévenir le procureur de la garde à vue de Valski. Hors de lui, Karim en vient même à se demander si Georges n’a pas agi en toute connaissance de cause. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.