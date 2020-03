[SPOILER] - La faute professionnelle de Leila !

Leila est excédée, elle passe une très mauvaise journée. Et elle n’est pas au bout de ses peines… Pendant son tour de visites des patients, elle tombe sur un homme très désagréable. Lui aussi excédée de son séjour à l’hôpital, il est bien décidé à le faire savoir à Leila. C’est la goutte de trop pour l’infirmière, au moment où elle soigne ce patient, elle craque et l’insulte. Mais quelques secondes après l’homme perd connaissance de façon inquiétante… La colère de Leila ne lui aurait-elle pas fait commettre une grave erreur ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus de DNA tous les jours sur MYTF1.