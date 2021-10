[SPOILER] - La fin de la cavale pour Yvan Josse !

La police met en place une opération pour arrêter Yvan Josse. Ils l'interceptent dans sa camionnette et mettent fin à sa cavale. Il n'a plus le choix, il doit se rendre et tout avouer à la police.