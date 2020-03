[SPOILER] - La fin du calvaire pour Antoine !

Antoine vient de passer par des moments terribles. Son passé trouble et son usurpation d’identité ont été découvert… Accusé d’avoir tué l’homme dont il a pris l’identité, il s’avère n’être coupable de rien. A la suite de ça, il a subit le harcèlement de Nadine et Martin pour le faire accuser du meurtre de Dafné. Poussé à bout, il a été interpellé et incarcéré pour le meurtre de cette femme. Persuadé qu’il n’allait pas parvenir à se faire innocenter, Antoine se préparait à passer des années en prison. Mais un rebondissement incroyable vient d’avoir lieu dans le cadre de l’enquête sur la mort de Dafné ! Antoine est en réalité innocent et peut enfin sortir de prison pour ter trouver les siens ! Il va pouvoir reprendre gout à la liberté mais le véritable coupable cours toujours en liberté. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.