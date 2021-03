[SPOILER] - La fin du Little Spoon ?

Bart peine à cacher son agacement lorsqu'un inspecteur de l'hygiène passe au crible le Little Spoon. Pour lui, son food-truck est impeccable mais l'inspecteur relève quelques anomalies et la tension s'envenime entre les deux hommes.