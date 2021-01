[SPOILER] - La lettre déchirante de Rémy

En triant le courrier, Soraya tombe sur une enveloppe qui lui est destinée. A l'intérieur, une lettre de Rémy ! Tout va bien pour lui en Turquie : il a trouvé un toit et même un travail. Bien qu'il réaffirme son amour à Soraya, il lui conseille de l'oublier et de refaire sa vie. Mais Soraya en est-elle capable ?