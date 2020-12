[SPOILER] - La magie de Noël chez Flore

Jeanne rentre au Mas avec une bonne nouvelle : elle a décidé d'enterrer la hache de guerre avec Flore et de repartir sur de bonnes bases. Avec des provisions achetées au Marché de Noël, Jeanne improvise un réveillon anticipé pour Alex, Flore et elle. Rien de mieux que la période des fêtes pour attendrir les cœurs !