[SPOILER] - La mère de Samuel débarque à Sète !

Une femme débarque à Saint-Clair et demande après le docteur Chardeau à l'accueil. Lorsque Samuel arrive, elle le prend dans ses bras et suscite son incompréhension. Cette femme finit par lui annoncer qu'elle est sa mère !