[SPOILER] - La mise au point Charlie - Gabriel

Charlie retrouve Gabriel dans la cour du lycée et le remercie de n'avoir rien balancé à Jules et s'excuse pour son comportement. Bien que remonté, Gabriel promet à Charlie qu'il ne dira rien, malgré son aversion pour Jules. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.