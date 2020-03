[SPOILER] - La mise au point entre Amanda et Maxime

Les effets de la drogue ont eu des conséquences très néfastes sur le comportement de Maxime. Il a notamment eu une attitude assez déplacée envers Amanda. D'autant plus qu'elle a eu de nombreuses attentions pour lui et s'est montrée extrêmement présente pour le soutenir dans ces moments compliqués. A nouveau sur pieds, Maxime a retrouvé ses esprits et décide de rendre visite à Amanda. Il souhaite la remercier chaleureusement pour ses gestes. La jeune femme en profite pour tendre une nouvelle perche à Maxime… et si c'était le moment de se remettre ensemble ? Maxime a un avis très tranché sur le sujet.