[SPOILER] - La nouvelle menace du hacker !

L'enquête sur le tueur de Sète connait de nombreux rebondissements ces derniers jours. La police s'est trompée de suspect et est toujours en quête du véritable coupable. Alors qu'ils patinent, Aurore reçoit un appel au commissariat. Il s'agit une fois de plus du hacker ! Il a une proposition à faire à Aurore. Il souhaite la rencontrer seule, sinon il mettra à feu et à sang la ville. Aurore va-t-elle décidée de confronter celui qui veut s'en prendre à elle et sa famille ? Si elle prend cette décision, elle mettra alors grandement sa vie en danger pour assurer la paix dans la ville…