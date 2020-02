[SPOILER] - La nouvelle vie de Bart

Bart a décidé de s’éloigner de Sète, de ses problèmes avec la justice et ses proches. Seulement, pour mener sa vie seul et être autonome, il va falloir gagner des sous ! Bart décide donc de postuler dans une entreprise de livreurs à vélo. A peine arrivé, il est briefé par son patron sur les courses qu’il doit effectuer. Un programme chargé qu’il va devoir accomplir avec succès. Va-t-il réussir à mettre ses problèmes et traumatismes de côté pour retrouver une vie normale ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.