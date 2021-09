[SPOILER] - La police arrête Jordan !

Martin et Sara débarquent chez les Roussel de bonne heure. Dans le cadre de l’enquête sur le décès de Clément, Jordan est arrêté et sommé de suivre la police au commissariat. Jordan clame son innocence à sa famille. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.