[SPOILER] - La police arrête Samuel et Hadrien

Sara retrouve Samuel et Hadrien, vêtus d'un gilet de sauvetage et pompette, sur un zodiac dont le propriétaire vient de signaler le vol. Désormais inséparables, les deux compèrent finiront leur escapade au poste ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.