[SPOILER] - La police fouille la chambre de Laura et découvre...

L’enquête pour débusquer l’agresseur de Charlie suit son cours. William n’est plus l’unique suspect puisque la jeune Laura a également été interrogée par la police. En fouillant dans sa chambre, Karim et Aurore font une découverte inattendue : un téléphone portable et une liasse de billets cachée dans une enveloppe. De quoi raviver les soupçons... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.