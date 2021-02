[SPOILER] - La police fouille la maison de Chloé !

Karim et Aurore se rendent chez Chloé avec un mandat d'amener et en profitent pour fouiller la maison ! Judith, en panique, va avertir Martin que la police est là et le conduit vers une autre cachette… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.