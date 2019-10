Antoine, Valérie et Souleymane ont connu un grave accident de bateau en pleine mer. Seulement les hommes de la famille ont été secouru, Valérie a disparu et reste introuvable. Martin reçoit un appel l'informant que le bateau a été retrouvé. Il pourrait réserver bien des surprises et aider la police à comprendre ce qu'il s'est passé. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.