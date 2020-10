[SPOILER] - La police sur les lieux de l’Urbex !

La police a retrouvé la voiture avec laquelle Ulysse et son équipe sont partis en expédition urbaine. Il est très difficile malgré tout d’estimer leur position exacte pour le moment. Un coup dur Martin et Karim, qui voient leur enquête piétiner. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.