[SPOILER] - La première fois de Charlie et Jules !

Quand Charlie et Jules couchent enfin ensemble, ce dernier vit un moment incroyable et n'a aucun soupçon. Charlie est soulagée mais dissimule un certain trouble quand Jules lui demande si elle a aimé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.