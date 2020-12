[SPOILER] - La première fois de Jules et Charlie ?

Au lit avec Jules, Charlie est mal à l'aise. Elle n'arrive pas à franchir le pas et se met à culpabiliser. Bienveillant, Jules se montre compréhensif et lui réaffirme son affection. Rien n'y fait, Charlie est persuadée d'être anormale et préfère s'en aller.