Sofia et Arthur sont sur le point de faire leur première fois... Mais le père de Sofia en a décidé autrement et ne veut pas que sa fille couche avec Arthur. Les parents de Sofia se disputent très fort, Arthur est très mal à l'aise face à cette situation et décide de rentrer chez lui.