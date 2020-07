[SPOILER] - La première fois de Thomas et Soraya !

Soraya vient une fois encore rendre visite à Thomas au parloir de la prison. Ces derniers temps, le prisonnier et son avocate se sont très dangereusement rapprochés. Plus que de simples sentiments, les deux nouveaux tourtereaux veulent se démontrer leur amour à leur façon… Mais un des gardiens s'empresse de les rappeler à l'ordre. Ce petit jeu va-t-il s'arrêter entre Soraya et Thomas ou trouveront ils une solution pour vivre pleinement leur amour.