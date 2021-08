[SPOILER] - La preneuse d'otage donne ses revendications

On connaît les raisons de la prise d'otages. La preneuse d'otage fait partie de "Solidarité verte", Un mouvement qui souhaite alerter sur la pollution dans le port de Sète. Ses revendications sont simples : interdiction immédiate des plastiques à usage unique et la fermeture du port à tous les bateaux.