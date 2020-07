[SPOILER] - La preuve accablante contre Quentin Joubert

Quentin Joubert, le violeur présumé de Sète, a été remis en liberté. En effet faute de preuves, la police n'est pas parvenue à le faire inculper. Cependant, Georges et Sara ne relâchent par leurs efforts et continuent d'enquêter. Chez une femme où Joubert aurait caché sa voiture, les policiers retrouvent les « trophées » du violeur… La police devrait enfin pouvoir mettre ce dangereux criminel derrière les barreaux !