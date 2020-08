[SPOILER] - La sextape de Sofia et Arthur fait le buzz !

Arthur se retrouve dépassé par son mensonge, qui commence à prendre beaucoup trop d’ampleur. Une vidéo circule, les montrant lui et Sofia, sur les réseaux sociaux et tout le lycée est en émoi. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.