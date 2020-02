[SPOILER] - La super surprise d’Alex à Chloé !

Un ciel bleu, un réveil en vacances l’esprit léger et une journée de la St-Valentin… Il n’en faut pas plus à Alex et Chloé pour profiter d’un moment de complicité et d’un bonheur partagé ! Alors qu’Alex offre des gourmandises à Chloé, sa femme lui a fabriqué un très beau collier. Ca sent bon l’amour chez les Delcourt, et on en redemande ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.