[SPOILER] - La surprise de William a ses filles !

Sofia et Manon voient leur promenade s’arrêter par leur père, William. Il vient les récupérer pour leur faire une surprise à la plage. L’inquiétude s’empare de Sofia. Elle doit justement se rendre à la plage pour retrouver Samuel… Espérons qu’ils ne croisent pas car si William se rend compte que Samuel et Sofia avaient rendez-vous, sa réaction pourrait être explosive. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.