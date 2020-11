[SPOILER] - La terrible chute de Georges !

Georges refuse de passer une journée de plus à l'hôpital et souhaite regagner son domicile, malgré les réticences de Victoire. Alors qu'il tente de se déplacer, Georges chute malencontreusement sur le sol. Un douloureux rappel qu'il ne pourra plus jamais marcher comme avant.