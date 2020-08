[SPOILER] - La terrible rechute pour Christelle !

Christelle a pu sortir saine et sauve de l’hôpital après sa difficile intervention et sa sortie du coma. Sans perdre de temps, Christelle a proposé à Betty de passer une journée entre filles. Au programme déjeuner, shopping et bons moments entre mère et fille. C’était sans compter sur l’état de santé de Christelle qui vient tout à coup à se dégrader ! Christelle vient en effet de perdre connaissance au milieu du Spoon et pourrait voir son pronostic vital à nouveau engagé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.