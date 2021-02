[SPOILER] - La vengeance de Charlie et Gabriel !

Charlie et Gabriel décident de se venger de la matonne qui tyrannise Morgane en prison. Ils se rendent à proximité de chez elle et placardent la rue d'affiches caricaturales à son effigie ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.